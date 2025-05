In das Gebäude waren die Täter nicht gelangt. Die alarmierten Polizisten kontrollierten mehrere Personen in der näheren Umgebung, konnten die beschriebene Personengruppe aber nicht feststellen. Der Staatsschutz ermittelt nun gegen Unbekannt wegen Landfriedensbruch und einen politischen Hintergrund der Tat.

Ein alternatives Hausprojekt in Cottbus ist mutmaßlich von einer Gruppe Rechtsextremisten angegriffen worden. Wie die Polizeidirektion Süd am Samstag mitteilte, sollen etwa fünf, teilweise vermummte Personen am späten Freitagabend Böller und Leuchtfackeln gezündet sowie verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben. Zudem sei die Haustür und Fassade des Hauses beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.

Fünf junge Männer wurden festgenommen, weil sie zu einer rechtsextremen Terrorgruppe gehören sollen. Sie sollen Anschläge geplant und durchgeführt haben - auch in Brandenburg. Nun sind die 14 bis 18 Jahre alten Verdächtigen in Haft.

Nach Darstellung des Hausprojektes "Zelle79" riefen die Täter unter anderem "Adolf Hitler Hooligans" und warfen pyrotechnische Fackeln in den Hinterhof und auf das Gebäude, wie der Evangelische Pressedienst (EPD) berichtet. Einer der Brandsätze habe einen lokalen Brand im Hinterhof ausgelöst, den Hausbewohner löschten. Die Polizei sei etwa 20 Minuten nach dem Angriff eingetroffen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ricarda Budke, Sprecherin der "Initiative Sichere Orte Südbrandenburg", erklärte am Samstag: "Es handelt sich um einen gezielten Einschüchterungsversuch durch organisierte rechte Strukturen." Der Vorfall reihe sich ein in eine wachsende Zahl rechter Angriffe in Südbrandenburg, unter anderem auf Jugendclubs in Spremberg und Senftenberg sowie auf das Kulturhaus Altdöbern. In dem Zusammenhang waren unter der Woche fünf mutmaßliche Rechtsterroristen festgenommen und verhaftet worden - darunter auch in Südbrandenburg.

Auf das Hausprojekt "Zelle79" gab es nach eigenen Angaben bereits am 28. März einen "Angriff". Die neu gegründete Initiative vernetzt nach eigenen Angaben soziale, politische und subkulturelle Orte, um sich gegen rechte Angriffe zu schützen.