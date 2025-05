Viele Busse in Cottbus und Spree-Neiße fallen kurzfristig aus

Beim Busverkehr in Cottbus und dem benachbarten Spree-Neiße-Kreis gibt es zum Wochenstart größere Probleme. Über 70 Fahrten fallen am Montag kurzfristig aus, teilte das zuständige Unternehmen Cottbusverkehr am Wochenende mit.

Betroffen sind unter anderem Verbindungen zwischen Cottbus und Döbern, Forst, Guben und Spremberg.