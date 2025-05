Wiederansiedlung in Brandenburg - "Bachmuscheln sind kleine Flusskläranlagen"

Sa. 24.05.25 | 11:28 Uhr

Bild: dpa-Zentralbild/Stefan Sauer

Die gemeine Bachmuschel war mal so verbreitet, dass man sie Schweinen zum Fraß vorwarf. Mittlerweile ist sie akut vom Aussterben bedroht. Mithilfe von Forschern und Naturschützern soll sie wieder in die Brandenburger Bäche und Flüsse zurückkehren.

rbb|24: Frau Willecke, Sie und Ihr Team von der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg wollen der Bachmuschel wieder auf die Sprünge helfen. Warum ist ausgerechnet diese Muschel so wichtig? Inga Willecke: Die Bachmuschel ist eine wichtige Zeigerart. Das heißt, wo wir die Bachmuschel noch finden, ist in dem Fließgewässer noch einiges richtig oder wieder richtig. Deswegen siedeln wir sie hier wieder an, weil wir in der Dahme inzwischen wieder Lebensbedingungen vorfinden, die für die Bachmuschel passen.

Steckbrief zur Bachmuschel · erwachsene Muscheln filtern 85 Liter Wasser am Tag · wird bis zu 30 Jahre alt · auf Roter Liste besonders gefährdeter Arten · Wiederansiedlungsprojekt läuft bis 2032 · das "EU Life-Projekt" wird mit 8,7 Millionen Euro gefördert

An der Dahme bei Staakow im Landkreis Dahme-Spreewald hat der Naturschutzfonds wieder unter anderem einen Altarm anschließen lassen, um den natürlichen Lebensraum wiederherzustellen. Heißt das, es geht eigentlich gar nicht um die Bachmuschel, sondern um die Flüsse und Bäche? Die Wiederansiedlung der Bachmuschel ist nur ein Teil des Projekts, das ist richtig. Was wir besonders viel machen, ist ihren Lebensraum wieder herstellen oder aufwerten. Wir bauen Kiesbänke, setzen Steine und Totholz, um wieder mehr Dynamik und Strömung in die Fließgewässer zu bekommen. Und das kommt dem gesamten Fluss-Ökosystem zugute. Nicht nur der Bachmuschel.

Die Bachmuschel ist aber ein wichtiger Baustein in diesem Ökosystem? Richtig. Man kann sagen: Mehr Bachmuscheln, mehr Insektenlarven, mehr und vielfältigere Fische. Jede erwachsene Muschel filtert bis zu 85 Liter Wasser am Tag. Sie können ganze Teppiche bilden, die fast das gesamte durchfließende Wasser einmal reinigen. Bachmuscheln sind kleine Flusskläranlagen.

Inga Willecke von der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg

Wenn der Lebensraum wie hier an der Dahme wieder in Ordnung gebracht ist, warum kommt die Bachmuschel nicht von allein zurück? Die Chancen einer eigenständigen Rückkehr sind sehr gering. Das hat mit dem Fortpflanzungszyklus der Muschel zu tun, der macht es wirklich kompliziert. Sie hat nämlich ein parasitäres Larvenstadium und braucht, um sich von der Larve zur Jungmuschel zu entwickeln, einen Wirtsfisch. Davon gibt es nicht viele. Bei Elritzen und Döbeln zum Beispiel können sich die Muscheln in den Kiemen festsetzen und heranwachsen und nach ein paar Wochen als Jungmuscheln abfallen. Die Immunsysteme anderer Fische stoßen die Larven ab. Wirtsfische gibt es kaum noch in der Dahme.

Mit anderen Worten, die Chance wäre gering, dass die Larven der Bachmuschel in der Dahme auf einen Wirtsfisch treffen? Genau. Deshalb setzen wir nicht erwachsene Muscheln aus, sondern 1.500 Elritzen, die bereits Muschellarven in den Kiemen haben. Wir siedeln also Bachmuscheln und Wirtsfische gemeinsam wieder an.

Wenn es so wenige Bachmuscheln gibt, wo haben Sie dann die Larven herbekommen? Die Bachmuschel war früher eigentlich in allen Fließgewässern Brandenburgs verbreitet. Es war eine sogenannte gemeine Art. Die hat man den Schweinen zum Fraß vorgeworfen, weil es so viele waren, und heute suchen wir häufig danach. Im Spreewald sind wir noch fündig geworden, aber auch da werden es immer weniger. Falls sie dort auch ausstirbt, haben wir den Genpool immerhin in die Dahme gerettet.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Ansiedlung in der Dahme funktioniert? Zu diesem Zeitpunkt sind wir sehr zuversichtlich, weil wir einfach sehr gute Bedingungen in der Dahme vorfinden. Ob es geklappt hat, werden wir erst in drei bis vier Jahren wissen. Denn dann kommen Jungmuscheln aus dem Sediment - und dann können wir sie richtig nachweisen. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Alexander Goligowski.