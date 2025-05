Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) will mit umfassenden Reformen auf den anhaltenden Rückgang der Studierendenzahlen reagieren. Das kündigte die Hochschulleitung am Mittwoch in einem Pressegespräch an.

Der klassische Online- und Frontalunterricht soll nun durch eine Kombination aus beiden ersetzt werden, sagte Christoph Brömmelmeier, geschäftsführender Direktor des Frankfurter Instituts für das Recht der Europäischen Union. Er wolle seinen Studierenden Online-Materialien zur Verfügung stellen und im Anschluss mit ihnen darüber in der Uni sprechen. “Ich bereite mich selbst sinnvoll vor und gehe dann in den Hörsaal und teste dann sozusagen auch aus, was ich verstanden habe, unterhalte mich mit anderen Studierenden und mit den Dozent:innen."

Um das zu ermöglichen, sollen Hörsäle und Studienräume so umgebaut werden, dass flexibles Arbeiten in Gruppen möglich ist, so Brömmelmeier weiter. Die Studierenden würden aktiv in den Reformprozess einbezogen.