Schwarm aus 20.000 Bienen an Kita entfernt

Ein Bienenschwarm an einer Kita in Fürstenwalde (Oder-Spree) ist am Dienstag umgesetzt worden.

Die rund 20.000 Tiere hatten sich laut Feuerwehr in einem Baum an der Kita in der Reifenwerksiedlung niedergelassen.



Mit Drehleiter, einem Imker sowie einem speziellen Bienenkorb wurde der Schwarm aus fünf Metern Höhe geborgen. Für die Kinder und das Personal bestand keine Gefahr.