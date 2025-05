An der Grundschule Nord in Hennigsdorf in Oberhavel kann der Unterricht in den kommenden Tagen wegen eines Schimmelbefalls nicht stattfinden. Das hat die Stadt Hennigsdorf am Samstag mitgeteilt.

In dem Gebäude hatte sich demnach nach einem Wasserschaden Schimmel gebildet. Nach einer Reinigung wurde nochmal gemessen, wie viele Schimmelsporen in der Luft sind, die die Gesundheit gefährden können. Bis die Ergebnisse vorliegen, bleibt die Grundschule gesperrt, hieß es. Die Räumlichkeiten sind bereits seit dem 28. April geschlossen.

Die Klassen werden nach Informationen der Grundschule auf verschiedene Einrichtungen in Hennigsdorf verteilt und dort unterrichtet. Man gehe davon aus, bis Mittwoch, dem 7.5., eine Antwort aus dem Labor zu erhalten, hieß es weiter.