Nachtwächter Altlandsberg Donnerstag, 22.05.2025 | 18:33 Uhr

Ich erinnere mich noch an die Coronazeit. Da soll es vorgekommen sein, das ein an Herzversagen Verstorbener an Corona verstorben ist. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, das es auch so bei manchen angeblich an Hitze Verstorbenen eigentlich eine andere Todesursache gibt.

Diese offenbar ideologisch gefärbten Statistiken sollten von den Medien nicht veröffentlicht werden