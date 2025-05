Klinik in Lauchhammer bietet anonyme Hilfe für Vergewaltigungsopfer

So. 18.05.25 | 11:34 Uhr

Mit den Sana-Kliniken Niederlausitz am Standort in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) tritt ein weiteres Krankenhaus in Brandenburg dem Angebot "SOS nach Vergewaltigung" bei, das eine anonyme und gerichtsfeste Sicherung von Spuren nach einer Gewalttat ermöglicht.

Wie das Brandenburger Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte, gibt es dort fortan die Möglichkeit, Spuren von speziell geschulten Ärztinnen und Ärzten sichern und anonymisiert aufbewahren zu lassen, um sie später für ein eventuelles Strafverfahren nutzen zu können.