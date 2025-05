Nach dem Tod eines Polizisten aus Sachsen in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) im Januar sind für die Hinterbliebenen des Beamten Spenden in Höhe von mehr als 200.000 Euro gesammelt worden. Das teilte die Polizei am Freitag in Dresden mit. 5.175 Menschen hätten insgesamt rund 215.000 Euro gespendet. Der Betrag werde den Angehörigen in den kommenden Tagen zugänglich gemacht.