Wieder mehr Storchen-Paare in Brandenburg

Vor allem in der Prignitz

So 04.05.25 | 13:34 Uhr

Brandenburg ist Storchenland - doch die Zahl der Tiere ging zurück. Inzwischen gibt es fast wieder so viele Paare wie vor rund zehn Jahren.

In Brandenburg gibt es wieder mehr Storchen-Paare. 1.379 Horstpaare der Weißstörche seien zuletzt registriert worden, teilte das Umweltministerium auf eine Kleine Anfrage der Abgeordneten Lars Günther und Kathleen Muxel (beide AfD) mit. Die meisten Paare gab es demnach mit 204 in der Prignitz, gefolgt von 146 in der Uckermark. Die Zahlen sind von 2023, neuere sind den Angaben zufolge noch nicht verfügbar.