Stromausfall in Neuruppin – auch Uniklinikum betroffen

Do. 15.05.25 | 12:24 Uhr

Rund 600 Haushalte in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) sowie das Uniklinikum und das Gewerbegebiet Treskow waren am Donnerstagvormittag über eine Stunde ohne Strom. Laut den Neuruppiner Stadtwerken war bei Bauarbeiten in der Ernst-Toller-Straße ein Mittelspannungskabel beschädigt worden. Dadurch kam es zu dem Stromausfall.

Eine weitere Störung sorgte dafür, dass auch Haushalte in der Stein- und Karl-Marx-Straße von der Stromversorgung abgeschnitten wurden.