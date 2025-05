Nach einem Schimmelbefall ist in der Grundschule Nord in Hennigsdorf (Oberhavel) am Dienstag der Schulbetrieb wieder gestartet. Das teilte die Stadt auf ihrer Webseite [hennigsdorf.de] mit. Ein Fachbüro habe demnach keine relevante Belastung durch Schimmelsporen in der Luft und auf Oberflächen mehr festgestellt.