Auch im Norden Brandenburgs wird nun legal Cannabis ausgegeben: In Oranienburg öffnete am Freitagnachmittag eine Abgabestelle für Mitglieder des Vereins Green Social Club.

Dies sei ein "Meilenstein für den kontrollierten und gemeinwohlorientierten Umgang mit Cannabis", teilte der Verein mit. Er wies auch darauf hin, dass die Abgabemengen streng limitiert seien.

Eine Anbauvereinigung in Cottbus hatte bereits im April eine erste Ernte von Cannabis gemeldet. Auch der Club in Fürstenwalde (Oder-Spree) hat bereits Cannabis an seine Mitglieder ausgeben.