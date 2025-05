Ein Mann hat in einem Supermarkt in Gransee (Oberhavel) auf einen Schlag 120 Tafeln Schokolade und 126 Packungen Kaffee geklaut.

Wie die Polizei in Oranienburg am Sonntag mitteilte, lud der Mann sein Diebesgut in einen Einkaufswagen und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Freitagmittag.

Nach Polizeiangaben verließ der Mann den Markt durch den normalen Eingang und lud die Beute in ein Auto um, bevor er unerkannt davonfuhr. Eine von gerufenen Ordnungshütern eingeleitete Sofortfahndung sei erfolglos geblieben, hieß es.

Den Wert der gestohlenen Genussmittel bezifferten die Beamten auf 921,54 Euro.