Der bisher unbekannte Initiator der Petition listet verschiedene Gründe gegen den Abschuss der Sikahirsche auf. Unter anderem werden Gefahren durch den Sikahirsch angezweifelt.

Die Petition richtet sich an das Brandenburger Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (MLEUV). Das hatte Anfang April als Oberste Jagdbehörde per Bescheid den Abschuss aller freilebenden Sikahirsche in Ostprignitz-Ruppin gefordert. So solle verhindert werden, dass sich die Tiere weiter ausbreiten und möglicherweise die heimische Flora und Fauna beeinflussen. Warum das ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt angeordnet wurde, ist unklar.

Die Sikahirsche werden vom Bundesamt für Naturschutz als "potenziell invasive Art" eingeschätzt [neobiota.bfn.de]. Das heißt, ihre Ausbreitung könnte zum Problem für andere Tiere oder auch Pflanzen werden.