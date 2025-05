Das Amt Niemegk ist ländlich geprägt und besteht aus zahlreichen Dörfern und vier Gemeinden, die im Zuge von Gemeindegebietsreformen zusammengeschlossen wurden. Daher gibt es die Dorfstraße in Buchholz, Lühnsdorf, Hohenwerbig, Garrey, Groß Marzehns, Neuendorf, Raben, Kranepuhl und Ziezow.

In Deutschland gibt es rund 4.500 Straßen mit dem Namen Dorfstraße, neun von ihnen sind im Amt Niemegk (Potsdam-Mittelmark). Das stellt vor Ort besonders die Paket- und Briefzusteller vor Probleme. Denn alle neun Dorfstraßen haben die Postleitzahl 14823.

Heißt: Stehen nur Postleitzahl und Gemeindename auf einem Brief, ist unklar, welche Dorfstraße gemeint ist. Post für die Dorfstraße im Ortsteil Buchholz landet schonmal in der Dorfstraße im Ortsteil Raben und umgekehrt. Denn beide Ortsteile gehören zur Niemegker Gemeinde Rabenstein. Und für beide Ortsteile ist die Anschrift "Dorfstraße 1, 14823 Rabenstein" korrekt, reicht aber nicht aus. Steht auf der Post nur "Dorfstraße 1, 14823 Amt Niemegk" wird alles noch viel komplizierter, denn dann kommen alle neun Dorfstraßen in Frage.

"Das ist sehr anstrengend", sagt die Postbotin Anke Zschauer-Litz im Gespräch mit dem rbb. Sie ist seit 40 Jahren bei der Post und im Amt Niemegk regelmäßig im Einsatz. Sie kennt sich aus. Darüber hinaus hat sie einen Heimvorteil: "Ich bin in der Nähe aufgewachsen und kenne die Leute namentlich und teils persönlich." Daher könne sie im Zweifel auch Briefe und Pakete ohne genaue Kennzeichnung zustellen. "Aber auch ich muss ein bis zwei Mal pro Tag echt überlegen, wohin die Post wirklich muss", so Zschauer-Litz.