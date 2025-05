Auf diese Dinge werde streng geachtet - gerade am Freitag und Samstag. "Das Stadtparkgelände ist eingezäunt, es wird vier Eingänge geben. Dort werden wir mehr kontrollieren als sonst", erläuterte der Bürgermeister: "Eine 100-prozentige Sicherheit wird es nie geben. Aber wir haben größtmögliche Anstrengen unternommen, eine doch gute Sicherheit zu garantieren."



Am Sonntag findet dann in der Beelitzer Altstadt der Festumzug statt. Einzelne Straßen sollen währenddessen gesperrt sein. "Wir werden an den Zugängen zur Altstadt mehr Kontrollen durchführen als in den Vorjahren", ergänzte Knuth.

Für das verschärfte Sicherheitskonzept zahlt die Stadt Beelitz laut dem Bürgermeister einen fünfstelligen Betrag.