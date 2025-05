Rund 400 Fahrzeuge der Bundeswehr starten am Samstag aus der Kaserne in Beelitz-Heilstätten nach Ziesar (beide Potsdam-Mittelmark). Dort findet bis zum 22. Mai die Übung "Mittelmarklogistik 2025" statt. Das teilte die Bundeswehr mit.

Die Fahrzeuge seien durch ihre blaue Beflaggung erkennbar, hieß es. Das letzte ist den Angaben zufolge grün markiert und mit eingeschaltetem Warnblinklicht unterwegs. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, während der Marschbewegungen in keine Kolonne einzuscheren.

Die Übungen werden im öffentlichen Raum stattfinden. Daher werden vom 11. bis zum 22. Mai in Potsdam-Mittelmark und dem Havelland verstärkt Bundeswehrfahrzeuge auf den Landstraßen unterwegs sein - oftmals in Kolonnen. Auch die A2 werde von ihnen befahren, hieß es.

Am Samstag werden die etwa 400 Fahrzeuge nicht auf direktem Weg nach Ziesar fahren. "Wir fahren ab 3 Uhr gestaffelt los, rund 620 Kilometer über Hamburg und Hannover bis nach Ziesar, in Osterheide in Niedersachsen werden wir über Nacht pausieren", berichtete der Sprecher des Beelitzer Logistikbataillons weiter. Auf den betroffenen Autobahnen ist mit jeweils 20 Fahrzeugen starken Marschkolonnen zu rechnen.

Am Sonntag werden die Soldatinnen und Soldaten in Ziesar ankommen. Der Rückweg nach Beelitz wird am 22. Mai dann auf direktem Weg, rund 60 Kilometer über die A2, zurückgelegt.