In Breese guckte am Freitagmorgen ein Känguru durch die Glastür einer Kinder-Wohneinrichtung. Mitarbeiter informierten die Polizei. Der Inhaber konnte das Tier letztlich mit einem Tierarzt einfangen. Gefahr bestand nicht.



Im Garten einer Wohneinrichtung für Kinder mit geistiger und körperlicher Behinderung in Breese (Prignitz) ist am Freitagmorgen ein Känguru gesichtet worden. Darüber hat die Polizei den rbb informiert.

Videos, die vor Ort von Betreuerinnen und Handwerkern gemacht wurden, zeigen, wie das Tier im Gras sitzt und über gepflasterte Flächen springt. "Das Känguru hat auch die Sonnenliege ausprobiert und fühlte sich sichtlich wohl bei uns", sagte Mandy Gehrke, Leiterin der Kinderwohnstätte, im Gespräch mit dem rbb lachend.

Zunächst sei unklar gewesen, woher das Tier kommt, hieß es weiter. Die Eltern seien daher vorsorglich gebeten worden, ihre Kinder vorerst nicht in die Einrichtung zu bringen. Die Aufregung sei groß gewesen, so Gehrke.

Im Laufe des Morgens klärte sich dann, dass das Känguru vom Alpakahof in Breese stammt. Eigentümer Dietmar Krempner wurde von seiner Tochter informiert. Sie hatte zuvor im Radio gehört, dass in Breese ein Känguru gesichtet wurde. Krempner fuhr zur Wohneinrichtung und benachrichtigte den ortsansässigen Tierarzt. Mithilfe einer Decke konnte das Tier dann sanft eingefangen werden. Danach wurde es gesund und munter zurück in sein Gehege auf dem Alpakahof gebracht. "Es war erschöpft - ein Zeichen, dass es gejagd wurde", so Klempner.