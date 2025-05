Naturschutzprojekt in der Prignitz - Geburtshilfe für den Moorfrosch

So. 25.05.25 | 12:35 Uhr | Von Björn Haase-Wendt

Bild: rbb/Haase-Wendt

Der Moorfrosch fällt besonders in der Balzzeit mit seinem einzigartigen Ruf auf. Doch in der Prignitz ist die geschützte Art kaum noch zu hören. Ein Hilfsprojekt von Naturschützern zeigt jetzt erste Erfolge. Von Björn Haase-Wendt

Vorsichtig dreht Henrik Kempkes den Eimer um und entlässt gut 40 kleine Moorfrösche zurück in den Tümpel im Rambower Moor bei Boberow (Landkreis Prignitz). "Und da hüpfen sie los", freut sich der Artenschutz-Experte des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe-Brandenburg. Die gut 50 Teilnehmer der Moorfrosch-Tagung beobachten die Aktion und sind begeistert. "Das ist eine Art, die total gefährdet ist, sie ist auch schön und eine wichtige Komponente im Ökosystem. Die Ansiedlung zu erleben, ist ganz cool", sagt Tagungsteilnehmer Julian Glos von der Universität Hamburg.

Henrik Kempes setzt Moorfrösche aus. Bild: rbb/Haase-Wendt

Das Aussetzen der jungen Frösche, die gerade einmal so groß wie eine Fingerkuppe sind, ist Teil eines großangelegten Hilfsprojekts in der Prignitz. Früher waren die Moorfrösche vielerorts in der Prignitz zu finden, mittlerweile hat sich das geändert. "Die Entwicklung ist sehr drastisch. Wir haben hier in der Region an Zweidrittel aller potenziellen Gewässer für den Moorfrosch keine Tiere mehr vorgefunden", erklärt Henrik Kempkes – also in Auwäldern, Gräben, Tümpeln oder feuchten Wiesen.

Moorfrosch leidet unter Klimawandel

Die Ursachen für die Schwund sind vielfältig. "Da gehört der Waschbär als invasiver Räuber dazu, aber auch die künstliche Entwässerung der Landschaft", sagt Artenschutz-Experte Kempes. Vor allem leiden die Moorfrösche aber unter dem Klimawandel und der zunehmenden Trockenheit. So zeige sich seit dem Dürresommer 2018, dass der Moorfrosch aus der Prignitzer Landschaft verschwindet, denn seine Lebensräume trocknen aus. 2023 wurde im Gebiet des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe-Brandenburg deshalb das Hilfsprojekt "SOS arvalis" gestartet. Es ist eine Art Geburtshilfe für die Moorfrösche, um die Wiederansiedlung in der Region zu ermöglichen. Im Frühjahr zur Balzzeit werden die noch vorhandenen Laichballen aus den Gewässern geholt und in die Aufzuchtstation ins niedersächsische Wendland gebracht. Den Rangern und Helfern bleibt dafür nur ein kurzer Zeitraum, um die Tiere zu finden. Hilfreich ist dabei der markante Ruf der Männchen. "Der Laich vom Moorfrosch lässt sich sehr leicht mit dem vom Grasfrosch verwechseln. Wir müssen ihn also im Laichgewässer erwischen", sagt Henrik Kempkes. Das passiert meist in den ersten warmen Märzwochen, wenn die männlichen, blaugefärbten Moorfrösche mit ihrem markanten Ruf zur Balz locken.

4.000 Jungfrösche für die Prignitz

In der Aufzuchtstation wird der Laich bis zur Metamorphose aufgezogen und das mit deutlich besserem Erfolg als in freier Natur. "Dort metamorphosieren normalerweise höchstens fünf Prozent. Unter unseren gesicherten Bedingungen entwickeln sich aus bis zu 95 Prozent der Eier kleine Moorfrösche", sagt Florian Bibelriether vom Projektpartner Amphi Consult, der sich auf den Erhalt von bedrohten Arten spezialisiert hat. Pro Jahr könnten so bis zu 4.000 junge Moorfrösche wieder in die Prignitzer Landschaft ausgesetzt werden. Mindestens zehn Prozent kommen zurück an den Standort, an dem der Laich entnommen wurde, so wie jetzt im Rambower Moor. Der Rest wird an weiteren geeigneten Standorten ausgesetzt, die teils extra auf die Wiederansiedlung vorbereitet wurden. "Wir arbeiten also auch daran, den Landlebensraum für den Moorfrosch zu verbessern. Da geht es um die Renaturierung und Schaffung von Kleingewässern, aber auch darum, dass Weiden und Felder deutlich seltener gemäht werden", sagt Henrik Kempkes vom Biosphärenreservat.

Moorfrosch ist wichtig für das Ökosystem

Der Erhalt und die Wiederansiedlung der Moorfrösche ist für das Ökosystem wichtig. Zum einen ist er ein Indikator für den Zustand der Umwelt. "Wenn Amphibien verschwinden, ist das ein erstes Zeichen, dass in der Natur etwas nicht stimmt", sagt Kempkes. Zugleich nehme der Moorfrosch eine wichtige Bedeutung in der Nahrungskette ein, etwa als Futter für den Storch. Erste Erfolge der Wiederansiedlung haben die Projektbeteiligten in der Prignitz. So konnte bei Rühstädt im vergangenen Jahr der erste zur Balz rufende Moorfrosch entdeckt werden, in diesem Jahr wurden dort nun Laichballen gefunden. "Wir haben also neue Populationen, die vorher verloren waren. Unser Ziel ist aber, langfristig nicht mehr auf die Aufzucht angewiesen zu sein", sagt der Artenschutz-Experte des Biosphärenreservats. Das "SOS arvalis"-Projekt ist zunächst für dieses Jahr noch finanziell gesichert. Wie es im kommenden Jahr weitergeht, ist noch offen.

