In Oberspreewald-Lausitz sind an zwei Stellen Stacheldrähte über Downhill-Radwegen gespannt aufgefallen. Ein Radfahrer konnte gerade noch bremsen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkkehr und sucht nach Zeugen.

In Südbrandenburg ist Stacheldraht über Downhill-Radwege gespannt worden. Laut Polizei war ein Radfahrer am Sonntag bei Großkmehlen (Oberspreewald-Lausitz) unterwegs, als ihm zwischen den Bäumen gespannter Stacheldraht aufgefallen war.

Wie Polizeisprecher Jan Karden dem rbb am Dienstag sagte, stünden die Ermittlungen noch am Anfang. Konkret würden Zeugen gesucht, die auf dem Kuckucksweg am Kutschenberg mögliche Tatverdächtige gesehen haben. Es werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Laut dem Sprecher war am Montag zudem ein zweiter Stacheldraht in unmittelbarer Nähe von einem Anwohner entdeckt worden. Der sei ebenfalls zwischen zwei Bäumen gespannt worden. Die Polizei ermittelt nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt.

Bei den betroffenen Wegen handelt es sich laut Polizei um sogenannte Downhill-Radwege, auf denen Radfahrer im abschüssigen Gelände fahren. Die Fahrer sind dabei laut Karden mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs. "Das ist kein Spaß. In diesem Fall können schwerste Verletzungen entstehen", so Karden. Die Polizei nehme die Vorfälle entsprechend ernst.

Radfahrer sollten in der Nähe der festgestellten Tatorte vorsichtig fahren und auf den Wegen auf mögliche Drähte achten, so die Polizei.