Ein Reh ist in Teltow (Potsdam-Mittelmark) schwer verletzt in einen Linienbus geflüchtet und musste dort erschossen werden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Das Tier war nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagabend am Teltowkanal auf der Flucht vor einem Hund, der sich zuvor in einem Waldgebiet bei einem Spaziergang losgerissen und das Reh verfolgt haben soll.