Denkmal nach Fiwa Freitag, 09.05.2025 | 09:39 Uhr

Der Schritt ist überfällig. In Brandenburg leben mehr Wölfe als in jeder anderen Region der Welt. Zum Beispiel 3x mehr als in ganz Schweden oder als im Yellowstone Nationalpark.

Ohne Jagddruck werden die Wölfe immer dichter an den Menschen und seine Nutztiere kommen.