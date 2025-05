So. 25.05.25 | 16:53 Uhr | Von Juan F. Álvarez Moreno

Die Bundeswehr wirbt mit personalisierten Postkarten gezielt um Menschen, die im kommenden Jahr 18 Jahre alt werden. In den nächsten Jahren will die Armee größer werden - und auch Jüngere werden eingestellt. Von Juan F. Álvarez Moreno

"Du willst wissen, welche Chancen und Perspektiven die Bundeswehr für dich bietet?" Mit diesem Satz beginnt eine Werbepostkarte, die in den vergangenen Tagen an Tausende Minderjährige in der Region verschickt wurde. Beworben wird ein Informationstag der Bundeswehr. Ziel der Veranstaltung ist es, Nachwuchs für die Truppe zu gewinnen.

Beim sogenannten "Talent Scout 2025" am 28. Juni verspricht die Bundeswehr eine "VIP-Experience", "exklusive Erlebnisse" und eine "Backstage-Tour". Jugendliche dürfen sich auf "modernste Ausrüstung" freuen und die Truppe "hautnah" erleben. Die jungen Empfängerinnen und Empfänger finden ihren Nachnamen auf der Rückseite der Postkarte fett gedruckt.

Rund 650.000 personalisierte Infoschreiben wurden dieses Jahr deutschlandweit an 16- und 17-Jährige verschickt, wie das Bundesverteidigungsministerium auf eine Anfrage von rbb|24 mitteilte. Die Aktion erfolge seit 2011 ein- bis zweimal pro Jahr.