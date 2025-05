Auf den Autobahnen in Berlin und Brandenburg dürfte es in den kommenden Tagen voll werden. Grund dafür ist das anstehende Himmelfahrtswochenende, das viele zum Anlass für Kurzreisen und Ausflüge rund um den Feiertag am Donnerstag nehmen dürften.

Die Autobahn GmbH Nordost hatte mitgeteilt, dass das zu einer zusätzlichen Belastung der Autobahnen führen könne. Vor allem am Mittwochnachmittag und am Sonntag ist demnach mit sehr dichtem Verkehr zu rechnen.