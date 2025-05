Zu Christi Himmelfahrt ist am Donnerstag eine Prozession vom Berliner Dom zur Marienkirche am Alexanderplatz gezogen. 600 Menschen nahmen daran teil, wie die Berliner Polizei mitteilte. Der Umzug durch Berlin-Mitte wurde von einer Pferdekutsche angeführt und mit Musik und Glocke begleitet. Im Anschluss an die Prozession wurde in der Marienkirche der abschließende Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert.

40 Tage nach Ostern feiern Christen in aller Welt das Fest Christi Himmelfahrt. In der Bibel steht, Jesus sei nach seiner Auferstehung an Ostern noch mehrfach seinen Jüngern erschienen, bevor er am 40. Tag in den Himmel auffuhr.

Im Umfeld des Himmelfahrtstages gibt es oft Prozessionen durch Felder oder Weinberge. Dabei beten die Gläubigen um eine gute Ernte. Seit dem 17. Jahrhundert gab es Berichte, wonach diese Umzüge oft ihren religiösen Sinn verloren hatten und in Trinkgelagen endeten. Seit den 1930er Jahren wird in Deutschland an diesem Tag auch Vatertag gefeiert.