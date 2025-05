Neben dem Kraftwerk ist demnach außerdem die Brikettfabrik Schwarze Pumpe bei Spremberg (ebenfalls Spree-Neiße) unter Denkmalschutz gestellt worden. Beide Gebäude seien schon im März in die Denkmalliste aufgenommen worden, hieß es vom Landesamt.

Demnach gehören beide Gebäude zur Industriekultur der Lausitz. "Es gibt in diesem Fall keinen Ermessensspielraum, da der Denkmalwert eindeutig vorhanden ist", so das Landesamt.

So seien Modernisierungen und Umnutzungen der beiden Objekte weiterhin grundsätzlich möglich. Wie diese aber genau vonstatten gehen können, will die Behörde nun mit dem Energieunternehmen Leag klären, dem sowohl das Kraftwerk als auch die Brikettfabrik gehören, wie es hieß. Die Leag hatte laut Landesamt bereits im Februar erfahren, dass eine Aufnahme der Gebäude in die Denkmalliste vorgesehen ist.