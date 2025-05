Stuttgart-Fans sollen Biergarten "Golgatha" in Kreuzberg beschädigt haben

Kaputte Fenster, zerstörte Lampen, Pyrotechnik: Fans des VfB Stuttgart sollen nach dem Sieg des DFB-Pokals im Kreuzberger Biergarten "Golgatha" randaliert haben. Die Geschäftsführerin will Anzeige erstatten - und macht dem Verein Vorwürfe.

Nach dem Pokalsieg des VfB Stuttgart am Samstagabend sollen Fans des Vereins im Biergarten "Golgatha" in Berlin-Kreuzberg randaliert haben. Das teilte die Geschäftsführerin Nicole Plattner rbb|24 am Montag auf Nachfrage mit.

Demnach haben etwa 150 Personen nach der Siegerehrung mehrere Fensterscheiben eingeschlagen und drei Lampen zerstört. Zwei Sofas seien zudem zerrissen worden und Personen sollen Bier über Wände gegossen haben. Insgesamt sei ein Schaden in Höhe von etwa 1.800 Euro entstanden.

Im Außenbereich wurden den Angaben zufolge mehrere Bengalos gezündet. Die Randalierer waren Plattners Angaben zufolge etwa eine Stunde zugange. Mitarbeiter des Biergartens hätten die Polizei gerufen, die jedoch nicht gekommen sein soll.

Gegen die Randalierer will die Geschäftsführerin Nicole Plattner am Montag Anzeige erstatten. Das Lokal im Viktoriapark sei erst kürzlich renoviert worden, so Plattner.