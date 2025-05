Interview | DLRG-Rettungsschwimmer - "Der Einsatz, selbst ins Wasser zu gehen, ist der gefährlichste Punkt"

Sa 03.05.25 | 16:52 Uhr

Bild: picture alliance/dpa/U.Anspach

Die DLRG sucht Rettungsschwimmer im Ehrenamt - nicht nur zum Start der Badesaison. Im Interview berichtet Benedikt Michaelis vom DLRG-Standverband Brandenburg, wann die Retter besonders gebraucht werden.

Sie sind da bei Regatten, an Badestränden und in Freibädern: Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DRLG). Gerade in Brandenburg, wo es mehrere Tausend Gewässer und noch mehr Badestellen gibt, ist es nicht leicht, alle Gefahrenstellen zu besetzen. Benedikt Michaelis vom DLRG-Stadtverband Brandenburg erklärt im Interview, was die Herausforderungen für den Verband im Großen sind - und die Retter im Einzelfall.

rbb: Herr Michaelis, wie bereitet sich beim DLRG-Stadtverband Brandenburg auf die Saison vor? Benedikt Michaelis: Grundsätzlich sind wir immer in Vorbereitung, weil unsere Saison nie endet. Wir werden vor allem in der Stadt Brandenburg ganzjährig zu Einsätzen alarmiert. Speziell jetzt gibt es erhöhten Wartungs- und Reparaturaufwand, um wieder sicher in den Einsatz gehen zu können.

Gibt es dieses Jahr mehr oder neue Badestellen, die Sie überwachen müssen? Brandenburg ist ein Bundesland mit sehr viel Wasser: Fast jeder fünfte Quadratmeter ist Wasserfläche. Wenn dann noch größere Flächen wie der Ostsee [bei Cottbus, Anm.d.Red.] dazukommen, die bewacht werden und für die Einsatzkräfte zur Verfügung stehen müssen, ist es nochmal schwieriger - zumal in einem Flächenland mit sehr weiten Anfahrtswegen.

Welche Herausforderungen gibt es? Personal ist immer ein großes Problem. Viele Sachen funktionieren genau auf Kante, mit sehr großem Aufwand von Einzelnen. Wir haben immer einen großen Bedarf und suchen immer neue Engagierte.

Wie viele Rettungsschwimmer stellen Sie denn an Brandenburger Badestellen? Im Vergleich zum Jahr 2023 sind wieder mehr Ehrenamtliche dazugekommen: Von 4.442 Mitgliedern ist die Zahl auf 4.764 gestiegen - Stand 31. Dezember 2024. Das macht ein Plus von 7,3 Prozent. Aktuell lässt sich der Zuwachs aber noch nicht konkret ermitteln, denn der Sommer kommt noch.

Sie sagten, es gebe eigentlich immer Personalmangel – reicht denn der Zuwachs nicht aus? Es gibt eine Steigerung, aber es ist vermutlich noch nicht genug. Trotz der Steigerungen, die wir im Personal in den letzten Jahren verzeichnen konnten, sind wir immer noch unter der Schwelle, die wir eigentlich erreichen müssten, um mit mehr Entspannung im Ehrenamt arbeiten zu können.

Wie hoch ist denn der Bedarf an Personal? Es gibt unglaublich viele Anfragen. Letztendlich bezieht sich der Wasserrettungsdienst auf viele Bereiche – wir betreuen nicht nur, wenn Notfälle vorliegen, sondern auch auf Veranstaltungen, Schulklassen und so weiter. Es ist nicht immer möglich, alles abzudecken.

Und was hat das zur Folge, wenn Sie etwas nicht abdecken können? Dass dann bestimmte Ausflüge nicht stattfinden können oder dass man andere Lösungen finden muss.

Ist das schon passiert? Bei uns in der Stadt Brandenburg, Gott sei Dank nicht. Wir haben es immer irgendwie hinbekommen, auch mit Hilfe von anderen Organisationen. Aber es gibt halt auch die Fälle, wo Rettungsschwimmerinnen oder Schwimmer in Freibädern gesucht werden. Diese Anfragen können wir nicht immer bedienen, und dann kann es auch mal zu kürzeren Öffnungszeiten in Freibädern kommen. Im materiellen Bereich gibt es großen Handlungsbedarf. Wir agieren größtenteils mit sehr alter Technik, die auch einen enorm hohen Wartungsaufwand hat. Und zum anderen ist es auch die Gebäudesituation.

Was ist denn gefährlich für Sie als Retter? Der Einsatz, selbst ins Wasser zu gehen, ist der gefährlichste Punkt. Das steigert sich bei den Einsatztauchern. Und in der kalten Jahreszeit ist es dann dann die Kälte, die noch dazukommt.

Welche Unfälle passieren am häufigsten? Teils überschätzen sich Menschen. Und Unfälle gehen auch oft einher mit Drogenkonsum, Alkohol oder anderem. Das verschlimmert dann nochmal die Leichtsinnigkeit und auch das Fehleinschätzen von Gefahren. Das sind auch die Gründe im Wassersport, sei es mit Stand-up-Paddling oder auch mit Booten. Unfälle passieren auch dadurch, dass sich Menschen nicht richtig verhalten beim Schwimmengehen. Die meisten vergessen die grundlegenden Baderegeln, die man schon als kleines Kind gelernt hat. Dazu gehört zum Beispiel, dass man aufgeheizt nicht zu schnell in kaltes Wasser geht und damit seinen Kreislauf stark belastet, und dann natürlich auch, dass man nicht allein schwimmen geht, dass man nicht in Gewässern schwimmen geht, die von Schiffen befahren werden.

Welcher Job ist schwieriger: an Badestellen oder in Schwimmbädern? Eindeutig an Badestellen in Freigewässern. Man hat hier schlechtere Sichtweiten, die Lage ist dadurch schwerer zu beurteilen. Man kann nicht wie im Schwimmbad am Beckenrand stehen und sehen: Ok, da ist gerade jemand unter Wasser. Das ist bei Freigewässern dann nicht möglich. Man hat zusätzlich auch Strömungen.

Wie hoch ist denn das Durchschnittsalter der Rettungsschwimmer und -schwimmerinnen? Aktiv im Einsatz sind wir im letzten Jahr bei knapp über 30 Jahren gewesen. Insgesamt bei unseren Mitgliedern hier sind wir noch jünger, bei ungefähr 25 Jahren.

Und welche Qualifikation muss man mitbringen, um Rettungsschwimmer zu werden? Eigentlich nur Motivation und Interesse und Freude, etwas zu lernen und alles andere kann man dann bei und mit uns lernen.

Warum ist es so schwer, Ehrenamtler zu finden? Das eine ist das Materielle. Das verringert die Attraktivität und es gibt zu wenig Geld, würde ich sagen. Und mit schlechter Ausstattung lässt sich schwer fürs Ehrenamt werben. Trotzdem haben wir aktive Mitglieder, die in den Einsatz gehen, die aber dadurch, dass sie zu wenige sind, noch mehr Last tragen müssen - und sich dadurch vielleicht nicht Aufgaben widmen können, wie zum Beispiel neue Mitglieder anzuwerben.

Liegt das an der "Generation Z", der man unterstellt, sie wolle nicht mehr so viel arbeiten? Ich als jemand, der sich selber zu der Generation zählt, kann sagen: Ich bin kein Fan davon, die Generation pauschal in die Mangel zu nehmen und ihr das zu unterstellen. Ich glaube, wir müssen einfach an der Kommunikation und an den Bedingungen arbeiten: bessere Ausstattung und besseres Geld. Damit lassen sich die Probleme sicherlich lösen. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Theresa Majerowitsch für rbb24 Brandenburg aktuell.

