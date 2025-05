Mitte Dienstag, 13.05.2025 | 15:05 Uhr

Würde ich ja machen, weil Berlin in weiten Teilen unerträglich geworden ist, ABER: Wie sieht es dort mit der ärzlichen Versorgung aus? In meine ehemalige Heimatstadt in Brandenburg kann ich leider nicht mehr, weil es dort nicht mehr möglich ist, bei einem Hausarzt angenommen zu werden. Trauriges ländliches Deutschland. Das gleiche hab ich in Niedersachsen erlebt, wo ich hinziehen wollte. Wunderschöne Gegend, Wendland - katastrophale Versorgung durch Ärztemangel. Dort hat man schon vor Jahren versucht Ärzte zu "ködern" mit einigen "Vergünstigungen". Ohne Erfolg. Traurig!