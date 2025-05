Fliegerbombe in Cottbus soll am Dienstag entschärft werden

In Cottbus ist bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe gefunden worden. Sie soll am Dienstag entschärft werden. Es wird ein weiträumiger Sperrbereich um den Hauptbahnhof bis zur Finsterwalder Straße eingerichtet. Auch der Bahnverkehr ist betroffen.

Bei Bauarbeiten ist am Hauptbahnhof in Cottbus eine Fliegerbombe entdeckt worden. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte wurde sie auf dem Gelände der Deutschen Bahn gefunden. Die Bombe solle am Dienstagmorgen entschärft werden.

Von der Evakuierung seien in dem Bahnhofsgebiet und in den umliegenden Straßen rund 1.800 Menschen betroffen, sagte Stadt-Sprecher Jan Gloßmann dem rbb.