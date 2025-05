Im Durchschnitt seien 2024 jeden Tag 4,3 Millionen Menschen mit Bus und Bahn in Berlin und Brandenburg unterwegs gewesen. Das seien 99,4 Prozent der Fahrgäste 2019, also dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie. Damals erreichten die Fahrgast-Zahlen eine Rekordhöhe.

Der VBB nennt als mögliche Erklärung für das langsamere Wachstum, dass die Nachfrage in Berlin und Brandenburg durch das bereits dichte ÖPNV-Angebot schon grundsätzlich auf hohem Niveau gelegen habe. Zudem sei das VBB-Gebiet eine Metropolregion mit stark ausgeprägtem Homeoffice-Anteil, was das Wachstumspotenzial im Vergleich zu anderen Regionen etwas begrenzen könne.

Zudem sei die Fahrgast-Zahl der S-Bahn 2023 lediglich eine Schätzung, während 2024 die Fahrgäste tatsächlich gezählt wurden - in etwa einem Viertel der Fahrzeuge automatisch, im Rest der Fahrzeuge stichprobenhaft. Die letzte Fahrgast-Zählung vor 2024 fand 2018 statt. Damals fuhren 478 Millionen Menschen mit der S-Bahn, also ebenfalls mehr als im vergangenen Jahr.

Mit der BVG fuhren 2024 laut eigenen Angaben dagegen mehr Menschen als noch 2023. Die Verkehrsbetriebe verzeichneten 1,109 Milliarden Fahrgastfahrten und damit einen Zuwachs von rund 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Verkehrsbetriebe bereits Anfang Mai mitteilten.

Teil des VBB sind 36 Verkehrsunternehmen in Berlin und Brandenburg. Von ihnen bekommt der Verkehrsverbund die Fahrgast-Zahlen zugeliefert, bereinigt sie allerdings um einen Korrekturfaktor von 0,85, wie der VBB auf rbb24-Anfrage mitteilte. Dieser Faktor soll dafür sorgen, dass ein- und derselbe Fahrgast nicht doppelt oder dreifach gezählt wird, wenn er während einer Reise zum Beispiel von der Regionalbahn in die U-Bahn und anschließend in die S-Bahn umsteigt. Dadurch seien die VBB-Fahrgastzahlen realistischer, so der Verkehrsverbund.