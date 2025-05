Feuer in Kleingartenkolonie - mehrere Lauben und Lagerhalle in Flammen

In Berlin-Haselhorst sind am Dienstagnachmittag mehrere Gartenlauben in Flammen aufgegangen. Zudem weitete sich der Brand auf eine anliegende Lagerhalle aus, wie die Feuerwehr dem rbb sagte. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Etwa 100 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Die Kolonie befinde sich zwischen dem U-Bahnhof Haselhorst und der Spree, so die Feuerwehr. Laut einer rbb-Reporterin waren kleinere Explosionen zu hören, die vermutlich von Druckgasflaschen stammen. Im Berliner Westen ist eine große Rauchsäule zu sehen.

Die Lauben sollen verlassen gewesen sein. Die Ursache für das Feuer und wie viele Lauben genau betroffen sind, ist noch nicht bekannt.