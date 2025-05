Etwa 420 Einsatzkräfte kommen dafür mit 112 Fahrzeugen zusammen. Ein Übungsort ist dabei in der Nähe des Tropical Islands bei Brand, die Führungskomponenten treffen sich wiederum auf dem Gelände des KiEZ Frauensee in Gräbendorf.

Vor allem bei der landkreisübergreifenden Zusammenarbeit müsse nachgebessert werden, sagt der Kreisbrandmeister von Dahme-Spreewald, Christian Liebe. Bisher habe jeder Landkreis bei großen Bränden seine Führungsstrukturen selbst aufgebaut. "Da hat man gemerkt, dass jeden Tag, wenn eine neue Führungseinheit da war, die Geschichte neu geschrieben wurde", so Liebe.

Bereits am Freitag finden die ersten Lagebesprechungen für die Großübung, am Samstag dann die eigentliche Übung statt. Am Sonntag soll die Nachbesprechung stattfinden und mögliche Fehler analysiert werden. Die Anfahrt der Einheiten sei dabei so abgestimmt, dass es auf den Autobahnen 13 und 15 und auf den Landstraßen nicht zu größeren Einschränkungen kommen soll, wie Liebe sagt.

Mit der Übung soll laut Liebe auch eine neue Software für den Stabs- und Lagedienst getestet werden. Die Ergebnisse der Großübung sollen wiederum in eine weitere im nächsten Jahr einfließen, wie André Dreßler von der Leitstelle Lausitz in Cottbus sagte. "Wenn wir aus diesem Übungswochenende rausgehen und sagen, wir haben jetzt eine Liste, da stehen zehn Punkte drauf, dann wollen wir genau diese zehn Punkte angehen. Wir können durch dieses Trainieren tatsächlich besser werden", so Dreßler.