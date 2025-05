Tausende Menschen in Teltow und Berlin von Bombenentschärfung betroffen

Sperrkreis am Mittwoch

Die Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg steht am Mittwoch in Teltow an. Wichtige Straßen und eine S-Bahn-Haltestelle sind gesperrt. Auch tausende Berliner sind von Evakuierungen betroffen.