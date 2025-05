Reportage | Forschungsprojekt - Konzerte fürs ungeborene Kind – Wie Musik in der Schwangerschaft erforscht wird

Do. 29.05.25 | 08:20 Uhr | Von Corinne Orlowski

Frederike van der Straeten Audio: rbb24 Inforadio | 13.05.2025 | Corinne Orlowski | Bild: Frederike van der Straeten Download (mp3, 16 MB)

Live-Musik für Schwangere in der Berliner Philharmonie: Ein ungewöhnliches Projekt untersucht, ob Klassik hilft, Stress bei werdenden Müttern zu reduzieren – und sich positiv auf das ungeborene Kind auswirkt. Corinne Orlowski ist dabei.

Ein Samstagvormittag in der Berliner Philharmonie: Im lichtdurchfluteten Foyer sitze ich mit circa 100 anderen schwangere Frauen im Halbkreis. Manche kommen sofort mit ihrer Sitznachbarin ins Gespräch. Ich bin noch etwas überwältigt von so vielen runden Bäuchen um mich herum und blicke auf die improvisierte Bühne: ein Holzpodest mit einer golden glänzenden Harfe und zwei Notenständern. Wir nehmen am dritten Durchlauf des Forschungsprojekts "Kreativität in der Schwangerschaft" teil, das die Berliner Philharmoniker zusammen mit der Clara-Angela-Foundation ins Leben gerufen haben. Gemeinsam wollen sie herausfinden, wie musikalische Angebote die Schwangerschaft beeinflussen. Ihre Annahme: Musik ist eine "Superkraft" und wirkt sich positiv auf das Wohlergehen aus.

Mit dabei: Ärztinnen und Ärzte verschiedener Berliner Kliniken, darunter die Professorin Sonja Entringer vom Institut für Medizinische Psychologie der Charité. Sie interessiert sich dafür, ob die Konzerte Stress reduzieren können und misst deswegen das Hormon Cortisol im Speichel vor und nach dem Konzert.



Dafür haben wir zwei Röhrchen mit einem Schwämmchen bekommen, das wir eine Minute lang im Mund behalten. Parallel bekommen wir einen Fragebogen aufs Handy geschickt. Wie fühlen Sie sich momentan auf einer Skala von 1 bis 10? Ich kreuze eine "7" bei "Zufrieden" an, "Müde: 6, Unwohl: 2, Glücklich: 7, Gestresst: 5".

Klinische Medizin sorgt nicht für alles, was Frauen und Kinder wirklich brauchen

Prof. Birgit Arabin, Gründerin der Clara-Angela-Foundation und Expertin für materno-fetale Medizin an der Charité Berlin, hat das Forschungsprojekt initiiert und die Finanzierung mit ihrer Stiftung angestoßen. Sie hat in den letzten vierzig Jahren schon viele Studien mit Schwangeren durchgeführt. Arabin ist überzeugt: Die klinische Medizin sorgt nicht für alles, was Frauen und Kinder wirklich brauchen. "Je mehr sich Mütter wohlfühlen in der Schwangerschaft, desto besser ist auch die Entwicklung des Kindes", sagt sie.



Sie möchte nun außerhalb einer klinischen Umgebung beweisen, dass Musik mentale Widerstandskraft von Schwangeren fördern kann – und damit auch die Entwicklung des Ungeborenen.

Exklusive Live-Konzerte für die werdenden Mütter

Die bisherigen Studienergebnisse zeigen, dass Musik das Gefühl- und Gemütsleben der Schwangeren positiv beeinflusst. Es ist längst bewiesen, dass Musik die Endorphin-Ausschüttung erhöhen kann.



Doch was bislang nur mittels CDs durchgeführt wurde, geschieht hier zum ersten Mal live: Die Berliner Philharmoniker spielen Kammermusik, während das Ärzteteam Daten erhebt – durch Befragungen, Speichelproben, Haaranalysen.



Vom dritten Monat bis zum Ende der Schwangerschaft hören wir nun im zwei- bis dreiwöchigen Rhythmus exklusive Konzerte und machen bei Tanz- und Musik-Workshops mit.

Sing-Workshop mit Schwangeren im Rahmen des Forschungsprojektes

Musik kann die Gesundheit von Neugeborenen verlängern

Der Einfluss von mütterlichem Stress auf das Baby ist inzwischen gut untersucht. Doch es gibt nur wenige Befunde zu schützenden mütterlichen Faktoren und ihren positiven Effekten auf die Kindesentwicklung. Erst 2020 konnte die Forschungsgruppe von Entringer auf zellulärer Ebene nachweisen, dass sich das psychische Wohlbefinden werdender Mütter auf das Neugeborene überträgt – konkret in Form längerer Telomere. Diese Schutzkappen der Chromosomen gelten als Marker für ein langsameres Zellaltern, sie verhindern, dass sich pathologische Gene entfalten. Heißt nach Entringers Ergebnissen: Je positiver die werdenden Mütter eingestellt sind, desto länger sind die Telomere in den Zellen ihrer Kinder – umso besser steht es um deren zukünftige Gesundheit.

Die Beweislage ist schwierig

Und das, obwohl das Baby im Bauch nur indirekt von den Gefühlen der Mutter betroffen ist. Birgit Arabin geht noch weiter: Weltweit können zwischen 40 und 50 Prozent der Kinder ihr genetisches Potenzial nicht ausschöpfen, weil Mütter in der Schwangerschaft zu vielen Belastungen ausgesetzt sind. Sie hofft, dass die Erkenntnisse dieses Forschungsprojekts international zur Schwangerenvorsorge angewendet werden.

Nur: Wie will man beweisen, dass ausgerechnet Mozart, Bach und Co. die Telomere von Ungeborenen verlängern? Eine Kontroll- oder Vergleichsgruppe gibt es nicht. Kausalzusammenhänge lassen sich also kaum belegen. Reicht es überhaupt aus, Stress und Sorgen von Schwangeren zu reduzieren, wenn sie im zweiwöchigen Abstand für circa eine Stunde ein Konzert hören oder gemeinsam singen? Und wie stark wirken klassische Klänge beispielsweise auf Frauen, die mit Klassik wenig anfangen können? Fragen, die bislang offen sind.

Für mich persönlich ist der Effekt unmittelbar spürbar. Ich bin nicht daheim, wo Haushalt und Termine rufen, und nicht in einer Klinik, die mit Krankheit assoziiert wird. Ich bin auch nicht in einem Konzertsaal, wo man sich auf Hochkultur einstellen muss – sondern sitze ungezwungen im Foyer, mit Getränken, Obst und Süßem. Allein das Setting entspannt mich.

Eine Verbeugung - und das Konzert für Mutter und Ungeborenes kann beginnen

Sich selbst und dem Baby etwas Gutes tun

Dann betreten die Harfenistin Marie-Pierre Langlamet und der Flötist Sébastian Jacot das kleine Bühnenpodest. Sie spielen ein bunt gemischtes Programm von Johann Sebastian Bach bis Astor Piazzolla. Wir Schwangeren sitzen ganz nah an den Instrumenten und hören angeregt zu. Raimar Orlovsky, künstlerischer Leiter des Projektes und seit 30 Jahren an der zweiten Geige der Philharmoniker, berichtet, dass besonders die Kombination von Flöte und Harfe sowie barocke Musik starke Effekten auf Schwangere habe. "Wir haben uns darauf geeinigt: Es sollte angenehme Musik sein, aber nicht unbedingt der Terminus 'Wohlfühlklassik'."

Nach dem Konzert: erneut das Schwämmchen, erneut die Fragen. Diesmal gebe ich "Glücklich: 9" und "Gestresst: 1" an. Meine Werte haben sich durchweg verbessert – und das wohl nicht nur wegen der Musik. Denn was mich sehr berührt hat: Ich habe mein Baby gespürt, ein zartes Trommeln und Glucksen. Ich habe das Gefühl, eine Verbindung zu meinem stetig wachsenden Bauch herstellen zu können, was mir im Alltag eher schwer fällt.

Auch wenn es nur eine Stunde ist: Ich nehme mir aktiv Zeit für mich, vergesse kurz mal alles um mich herum und genieße, dass Spitzenmusiker für mich spielen. Außerdem ist es beeindruckend, mit so vielen Schwangeren gleichzeitig in einem Raum zu sein. Eine besondere Energie, die mir das Gefühl schenkt, mir und meinem Baby etwas wirklich Gutes zu tun.

