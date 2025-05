Laut Zenker ist der See zumindest in Bezug auf den Wasser- und den Sanierungsstand befahrbar. "Was uns fehlt sind noch die entsprechenden Freigaben vom Bergamt und der LMBV", so Zenker. Die LMBV ist eine bundeseigene Institution, die sich um die Sanierung von Alttagebauen kümmert.

Der Großräschener See könnte nach aktuellem Stand Ende Juni für die Schifffahrt freigegeben werden. Das sagte Großräschens Bürgermeister Thomas Zenker (SPD) dem rbb auf Nachfrage. Die zuständigen Behörden würden sich zu dem Thema noch immer in der Abstimmung befinden.

Mit Beginn der neuen Saison nimmt der Sedlitzer See weiter Form an, er ist der letzte der insgesamt 23 renaturierten Tagebauseen in der Lausitz. In einem Jahr soll die größte künstliche Seenkette Europas fertig sein.

Laut Zenker fehle zudem die Aufnahme des Sees in die Schifffahrtsverordnung des Landes. "Die Hoffnung nach den letzten Aussagen besteht jetzt für Ende Juni, dass wir dann die Nutzung wie auf dem Senftenberger See auch auf dem Großräschener See erleben können", so Zenker.



Im vergangenen Jahr durften einige Boote eines Sportvereins bereits mit Ausnahmegenehmigungen auf dem See fahren. An Wochenenden fährt außerdem das historische Fahrgastschiff "Wilde Ilse" mit einer Sondergenehmigung. Baden ist an dem See seit dem letzten Sommer an einem etwa 500 Meter langen Strandabschnitt erlaubt.