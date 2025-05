Flugreisender mit fünf Kilogramm Heroin am BER erwischt

Zollbeamte haben am Flughafen BER einen 44-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der fünf Kilogramm Heroin mit sich führte. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, soll der Mann versucht haben, die in Handtaschen eingenähten Drogen auf seinem Flug aus Malaysia einzuschmuggeln.

Die Ermittler fingen ihn bereits Mitte April am Ausgang für anmeldefreie Waren ab, weil ihnen die fünf Taschen aufgefallen waren, die der Verdächtige bei sich trug. Die Drogen wurden beschlagnahmt.