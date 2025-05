Die Fan-Feier für den türkischen Fußball-Meister Galatasaray Istanbul hat am Sonntag einen großen Polizeieinsatz in Berlin ausgelöst. Gegen mehrere Teilnehmer wurden Ermittlungen eingeleitet.

Nach Angaben der Polizei hielten sich zunächst einige Dutzend Fußballfans in einer Bar in der Dresdener Straße auf, wo Pyrotechnik gezündet wurde. Zudem befanden sich etwa 1.500 Menschen in einer Eventlocation in der Markgrafenstraße, ebenfalls in Kreuzberg. Anschließend gingen die Fans in Richtung Charlottenburg. Kurz nach 20 Uhr befanden sich rund 400 Personen am Breitscheidplatz, zudem gab es Jubelkorsos mit etwa 200 beteiligten Autos.

Während des Einsatzes seien die Polizeikräfte von Fußballfans bedrängt und angegriffen worden, daraufhin habe die Polizei Reizgas eingesetzt und sie weggedrückt. Als die Jubelfeier seitens der Polizei für beendet erklärt wurde, befanden sich gegen 21:45 Uhr noch 1.000 Personen vor Ort. Auf Bildern und Videos ist zu sehen, wie Fans auf der Straße jubeln und auch Pyrotechnik anzünden.