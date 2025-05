Besetzung - Gruppe besetzt leeres Gebäude auf Stasi-Gelände in Lichtenberg

Sa. 31.05.25 | 18:24 Uhr

Seit mehreren Jahrzehnten bereits steht ein großer Teil des ehemaligen Stasi-Geländes an der Frankfurter Allee in Lichtenberg leer. Mehrere Menschen haben am Samstag ein Gebäude dort besetzt. Die Polizei ist rund 190 Einsatzkräften vor Ort.



Auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale in Lichtenberg ist am Samstagnachmittag ein leerstehendes Gebäude besetzt worden. Mehrere Personen würden sich dort aufhalten, teilte eine Polizeisprecherin dem rbb mit. Einige seien bereits herausgebracht und festgenommen worden. Gegen sie werde wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Der Verantwortliche des Objekts habe eine entsprechende Strafanzeige gestellt.



Vor dem Gebäude in der Ruschestraße gebe es eine Kundgebung gegen Leerstand, etwa vierzig Menschen würden sich beteiligen, hieß es weiter von der Polizei.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Die Polizei ist laut der Sprecherin mit 190 Kräften im Einsatz, auch Hunde sind dabei – und ein Polizeihubschrauber, damit sich die Polizei einen Überblick über das Gelände verschaffen kann.

Bei dem Komplex handelt es sich um die ehemalige Stasi-Zentrale, auf dem zahlreich Gebäude und Gebäudeteile leer stehen.



Laut einer Sprecherin der Besetzer richtet sich der Protest gegen die Kürzungspolitik des Berliner Senats und die Umwandlung von Wohnraum in Büroflächen. Man habe die seit vielen Jahren leerstehende ehemalige Kantine besetzt, die für einen Büro-Neubau abgerissen werden solle. Lokale Initiativen würden bereits seit 15 Jahren fordern, den Ort für soziale Projekt und Gedenkarbeit zu nutzen.



Bis 1989 befand sich an der Ecke Ruschestraße und Frankfurter Allee die Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR. Der Gebäudekomplex diente als Hauptsitz der Stasi, einschließlich der Ministeriumszentrale, verschiedener Hauptverwaltungen, Archive und Versorgungseinrichtungen für Mitarbeiter. Heute befindet sich in einem der vielen Gebäudekomplexe ein Teil des Stasi-Unterlagen-Archiv des Bundesarchivs.

