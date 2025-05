Die Stiftung Berliner Mauer hat am Sonntag an den Tod des fünfjährigen Çetin Mert vor 50 Jahren an der Sektorengrenze zwischen West- und Ost-Berlin erinnert. Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Clara Herrmann (Grüne), und weitere Gäste legten an dem Gedenkort nahe der Oberbaumbrücke Blumen nieder.

Çetin Mert gilt als eines der jüngsten Maueropfer. In Kreuzberg ist vor einem Jahr ein Park nach ihm benannt worden.

Der kleine türkische Junge war am Tag seines fünften Geburtstages, dem 11. Mai 1975, in der Spree ertrunken. Beim Spielen war er am damaligen Gröbenufer (heute May-Ayim-Ufer) ins Wasser gefallen.