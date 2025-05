Laut Biedulski wurde die polnische Seite nicht über die geplanten Maßnahmen informiert. Auch die bis Juli andauernden Bauarbeiten bei Müncheberg seien im Vorhinein nicht mit den polnischen Nachbarn kommuniziert worden.



Viele Pendler aus Polen würden nun doppelt so lange nach Berlin brauchen. "Das Reisen auf dieser Strecke wird deutlich schwerer", so Fahrgast Roman aus Polen. Hinzu käme: Erst vor einigen Monaten wurden die Bauarbeiten an der neuen Eisenbahnbrücke in Kostrzyn beendet. Auch hier fehlte es laut Bürgermeister Biedulski an hinreichender Vorab-Information von deutscher Seite.