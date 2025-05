Meinung - Grüß dich!

Di. 27.05.25 | 18:48 Uhr | Von Simon Wenzel

rbb|24-Autor Simon Wenzel hat das Rennradfahren für sich entdeckt und bemerkt: Hier gibt es einen Gruß-Kodex. Nicht die einzige Community, in der das so ist. Über ein merkwürdiges Phänomen.

Das Fahrrad gibt es schon seit fast 200 Jahren. Zumindest wenn wir die "Laufmaschine" von Baron Karl von Drais als seinen Vorfahren betrachten. Heute ist die Vielfalt auf den Radwegen in und um Berlin groß: Rennradfahrer:innen auf glänzend neuen Modellen, Ausflügler:innen auf Mountainbikes oder Berufspendler:innen mit Taschen an ihren Gepäckträgern und Ledersatteln, die fast schon an die Zeiten Baron von Drais erinnern.

Wählerische Grüße auf dem Rennrad

Ob man auf von Drais Laufrad heutzutage gegrüßt würde, ist fraglich. Denn es gibt eine eigene Gemeinschaft innerhalb der Radwelt: Rennradfahrer:innen. Trendsport für den zahlungsfreudigen Großstadt-Hipster. Was früher mal uncool war, ist plötzlich Mode und - ob gewollt oder nicht - man begibt sich automatisch in einen Club, mit unausgesprochen harter Tür. Erst wer in Shrimps-Haltung über dem aerodynamischen "dropdown-bar" gehängt (was ein handelsüblicher Rennrad-Lenker ist, aber so viel cooler klingt) und mit "Lycra" bekleidet (das eigentlich gar nicht so edle Material, aus dem enge Rennrad-Klamotten gefertigt werden) fährt, stellt fest: Huch, auf dem Radweg wird ja gegrüßt. Entgegenkommende Rennradfahrer:innen nicken sich zu, heben kurz die linke Hand vom Lenker oder (auf lässig) nur zwei Finger. Im Berliner Umland grüßen sich fast ausschließlich Rennradfahrer:innen, manchmal auch Gravelbiker:innen (die haben ebenfalls einen "dropdown-bar" und manchmal auch enge Klamotten an). An Anstiegen kann der Gruß auf alle, die mit eigener Kraft hochfahren, erweitert werden, denn hier gibt es einen gemeinsamen Feind: das E-Bike.

In Berlin ist das "Hallo" selbst im Treppenhaus optional

Grüßen, mal ein Wort, mal eine kurze Geste, ist ein Zeichen der Erkennens oder der freundlichen Zugewandheidt. Am niedrigsten ist die Einstiegshürde in die Gruß-Community zu Fuß. Auf den Gehwegen kleiner Ortschaften und in der Natur beim Wandern auf Wanderwegen ist der verbale Gruß von "Moin" bis "Servus" sogar Pflicht. Alles andere wäre hier ein Eklat. Derlei Nettikette gibt es im Berliner Großstadt-Dschungel nicht. Wer hier auf Gehwegen grüßt, gilt bestenfalls als Zugezogener. Selbst im eigenen Treppenhaus ist das "Hallo" optional. Hier grüßen sich nur Schicksalsgenossinnen und -genossen: Menschen mit Hunden beim Gassigehen. Eltern, die die Bedürfnisse ihrer Kinder zusammenführen beim Schieben des Kinderwagens oder am Spielplatz. Und natürlich Bürokolleg:innen, deren pflichtbewusster Nicker mit zusammengepressten Lippen auf dem Firmengelände zum deutschen Kulturgut gehört.

Letztlich grüßen sie alle schließlich auch ein Spiegelbild von sich selbst und sagen sich damit: Du bist cool.

Ob Rad, Motorrad oder Auto: Ein bisschen grüßen sich alle auch selbst

So gesehen können wir Berliner:innen der neu erwachsenen Generation von Hobby-Ausdauersportlern dankbar sein, dass sie Grüßen für uns Großstädter:innen ermöglicht. Unter Läufer:innen in Berliner Parks wird neuerdings auch mal gegrüßt. Allerdings gilt der lässige Handgruß, manchmal mit "Daumen hoch"-Geste hier vor allem Sportler:innen, die dem eigenen Selbstbild ähneln. Schnelle Läuferinnen grüßen schnelle Läuferinnen. Läufer mit schnellen Brillen grüßen Läufer mit schnellen Brillen, Gelegenheitsläufer grüßen Gelegenheitsläufer (wenn sie nicht zu sehr mit dem Überlegenskampf beschäftigt sind). Das ist dann auch die Parallele zu Rennradfahrer:innen und anderen Gemeinschaften zu Land oder im Wasser. Nicht nur auf pedalbetriebenen Zweirädern grüßt man sich. Motorradfahrer:innen haben ein ebenso ausführliches Grußrepertoire. Zu Wasser ist besonders der "Surfergruß" bekannt, eine Faust mit abgespreitzem Daumen und kleinem Finger. Auch von Motor- und Segelbooten wird sich gegrüßt und selbst Menschen, die das gleiche kultige Automodell (zum Beispiel einen VW T3-Bus) fahren, bilden eine Community. Letztlich grüßen sie alle schließlich auch ein Spiegelbild von sich selbst und sagen sich damit: Du bist cool.

Angst vorm Verstoßen werden

Für Neulinge in einer solchen Community fühlt sich das Gruß-Ritual deshalb schnell gut an. Es ist ein Zeichen der Bestätigung. Umso schlimmer, wenn die Geste nicht erwidert wird. Wer mit dem Kauf eines teuren Rads in die "dropdown-bar"-Familie eingeheiratet hat, muss sich auf ein fragiles Gemeinschaftsgefühl einstellen. Und dann beginnt das Kopfkino: Entsprechen die Klamotten nicht den Ansprüchen oder war die Sitzposition nicht aerodynamisch genug? Sah das Fahren nicht angestrengt genug aus? Es wird für immer ein Rätsel bleiben, wieso der Gruß unerwidert blieb, denn letztlich sind gerade zwei Unbekannte mit mehr als 20 Kilometern pro Stunde aneinander vorbei gerauscht. Noch schlimmer ist da vielleicht der Schmerz, wenn einem selbst das vereinbarte Erkennungszeichen fehlt. Wenn der Rennradler auf einem ganz gewöhnlichen, halb verrosteten Stahlrahmen über den Radweg kriecht und aus purer Gewohnheit die feschen Rennradler grüßt, hat er keine Chance auf eine Antwort. Das neue Rudel erkennt ihn nicht und schon fühlt man sich verstoßen. Vielleicht können wir daraus lernen, dass Grüßen auch im ganz normalen Alltag eigentlich keine schlechte Angewohnheit ist.