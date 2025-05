Ein externer Dienstleister der Berliner Verkehrsbetriebe ist Opfer eines Hackerangriffs geworden.



Davon sind bis zu 180.000 Kundendaten der BVG betroffen, wie das Unternehmen dem rbb am Mittwoch mitteilte. Sensible Informationen wie etwa Kontodaten oder Passwörter seien nach aktuellem Stand nicht in die Hände der Hacker gelangt, erklärte die BVG. Die entsprechenden Personen seien über den Vorfall informiert worden. Zuerst hatte die Berliner Morgenpost berichtet.