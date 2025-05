Meterhohe Figuren werden ab nächster Woche am Humboldt-Forum aufgestellt

Bis Ende Juni soll die umstrittene Fassade des Humboldt-Forums rekonstruiert sein. Der letzte Schritt zur Fertigstellung sieht die Installation von 19 Figuren an der Fassade vor, die im Schnitt mehr als drei Meter groß sind.

Die Rekonstruktion der umstrittenen Schlossfassade des Berliner Humboldt-Forums ist bald fertiggestellt. Mit dem Aufstellen von 19 Balustradenfiguren an der Nord- und Südfassade soll das bundeseigene Kultur- und Ausstellungszentrum baulich fertiggestellt werden, wie die Stiftung Humboldt-Forum mitteilte. "Diese letzte Phase der Fassadenrekonstruktion nach dem Entwurf des Architekten Franco Stella wird voraussichtlich bis Ende Juni 2025 vollständig abgeschlossen sein". Die im Schnitt mehr als drei Meter hohen Skulpturen seien Neuschöpfungen nach barocken Vorbildern. Anfang der kommenden Woche sollen bereits die ersten Figuren an den Balustraden montiert werden.

Die Rekonstruktion der Barockfassade des Humboldt-Forums war aus privaten Spenden finanziert worden, die der private Förderverein Berliner Schloss eingeworben hatte. Diese Geldbeschaffung wurde in einer Petition kritisiert, in der behauptet wurde, dass sich unter den Spendern, Vereinsmitgliedern, aber auch Vereinsfunktionären Personen mit Verbindungen in die rechtsradikale Szene befunden haben sollen.

Nach der Kritik an der Geldbeschaffung ist die Herkunft der Mittel laut Angaben der Stiftung nun transparenter. Eine Spenderliste findet sich auf der Website des Fördervereins Berliner Schloss. Für die Balustradenfiguren fielen nach Angaben der Stiftung Kosten in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro an.

Anlässlich der Baufertigstellung ist Ende Juni ein Programm mit Vorträgen, Sonderführungen und Gesprächsrunden geplant. Hinter der Fassade des 1950 gesprengten Stadtschlosses steckt das Humboldt Forum mit 30.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf fünf Etagen.