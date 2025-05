Trine Samstag, 10.05.2025 | 16:05 Uhr

Und ich- mittlerweile über 70 Jahre möchte endlich mehr Rente, bessere, gute Ärzte, mehr Anerkennung und und und haben!! Ich bin auch eine Mutter, ist nur ein bisschen her. Damals mussten wir nehmen, was kommt. Übrigens, 25€ Kindergeld gab's. Ihr jungschen wollt viel und möglichst mit einem mal! Hört endlich auf so zu brüllen. Man eh!