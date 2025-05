In Berlin sind immer mehr Taxis barrierefrei, können also zum Beispiel Menschen im Rollstuhl mitnehmen. Zum 31. März gab es 146 sogenannte Inklusionstaxis für Menschen mit Behinderungen, teilte die Senatsverkehrsverwaltung am Freitag in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus mit.

Dies seien rund 2,6 Prozent aller in der Hauptstadt konzessionierten Taxis - also etwa jedes 40. Fahrzeug. Damit verfüge Berlin im Vergleich zu anderen Großstädten bereits über eine verhältnismäßig große barrierefreie Flotte. Die Zahl der Inklusionstaxis ist in den vergangenen Jahren laut Verkehrsverwaltung kontinuierlich gestiegen. Ende 2024 zum Beispiel gab es 132 solche Fahrzeuge.