Interview | Mitarbeiterin Berliner Jugendamt - Was nach einem Femizid mit den Kindern der getöteten Frau passiert

So. 01.06.25 | 08:03 Uhr

Bild: imago images/Future Image

Stirbt eine Mutter bei einem Femizid, ist der Täter nicht selten der Vater der Kinder. Was passiert dann mit den Kindern? Anne Sielke arbeitet in einem Berliner Jugendamt. Sie und ihr Team kommen dann zum Einsatz.



rbb|24: Hallo Frau Sielke* (*Name geändert), am 29. April 2022 wurde eine Frau in Berlin-Pankow auf offener Straße von ihrem Ehemann getötet. Die Frau hatte sich getrennt und lebte mit den sechs gemeinsamen Kindern in einer Flüchtlingsunterkunft. Nach einer solchen Tat müssen die Kinder sofort vom Jugendamt untergebracht werden. Gibt es solche Fälle auch in Ihrem Jugendamt - und wenn ja, sind das Ausnahmefälle? Anne Sielke: Wir haben derartige Fälle in der letzten Zeit häufiger. Ich arbeite seit mehr als zehn Jahren im Jugendamt und allein im vergangenen Jahr hatten wir allein in unserem Bezirk mindestens zwei solche Fälle. In ganz Berlin werden es dementsprechend noch mehr gewesen sein.

Zur Person IMAGO/Funke Foto Services Jugendamt Berlin - Anne Sielke Anne Sielke* (*Name geändert) ist langjährige Mitarbeiterin in einem Berliner Jugendamt. Sie hat aus Rücksicht auf ihren beruflichen Kontext und wegen der sensiblen Thematik unter geändertem Namen mit dem rbb gesprochen. Ihre Identität ist der Redaktion bekannt.

Wenn es gefühlt immer mehr Fälle sind – woran liegt das? Es gibt generell einen Anstieg von häuslicher Gewalt seit Corona. Hat sich die Klientel verändert – sind andere Familien betroffen? Nein. Betroffen sind alle Gesellschaftsschichten und alle Kulturen.

Was passiert nach einem Femizid mit den Kindern? Haben Sie einen festen Ablaufplan? Die Polizei ruft uns an, damit wir hinkommen – oder sie bringt die Kinder. Wir hatten einen Fall, bei dem gleich mehrere Kinder dabei waren, als der Vater die Mutter getötet hat. Die Polizei brachte die Kinder umgehend zu uns ins Kinderschutz-Team. In solchen Fällen muss sofort jemand von uns bereitstehen. Jeder Bezirk muss nach Vorgabe des Senats jetzt ein Kinderschutz-Team vorhalten. Unseres gibt es schon länger, deshalb sind wir erfahren und sofort bereit, zu handeln. Bei uns im Amt gibt es einen kinderfreundlichen Bereich, wo sich mindestens zwei Personen um die Kinder kümmern und schauen, was sie brauchen. Waren sie bei einem Femizid anwesend, rufen wir den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst hinzu. Außerdem binden wir die Erziehungs- und Familienberatungsstelle ein. So können wir sofort ein Team aus Psychologen und Psychiatern stellen. Denn Kinder, die so etwas erlebt haben, sind natürlich sehr verstört – unabhängig davon, ob sie die Tat ansehen mussten oder nicht. Parallel recherchieren wir nach Angehörigen und organisieren die Unterbringung.

Welche Optionen gibt es dabei?



Sie können bei Angehörigen oder in einer Kriseneinrichtung untergebracht werden. Für die Kinder ist es besser, zu Menschen zu kommen, die sie kennen, als in stationäre Einrichtungen mit Schichtdienst. Daher prüfen wir immer erst familiäre Optionen und versuchen, Geschwister zusammen unterzubringen. In der Realität klappt das bei Angehörigen meist gut – egal, um wie viele Kinder es sich handelt. Mehrere Kinder unterschiedlichen Alters in Einrichtungen unterzubringen, gelingt eher schlecht. Denn es gibt insgesamt viel zu wenig Plätze – und die meisten Einrichtungen sind spezialisiert auf bestimmte Altersspannen. Wir telefonieren oft vergeblich alle Stellen in Berlin und in Brandenburg ab.

Wenn wir Kinder im Jugendamt betreuen, haben wir kein Budget, um ihnen etwas zu essen zu kaufen. Das zahlen wir meist privat Anne Sielke* (Name geändert)

Ist das eine klassische Inobhutnahme? Ja. Dabei geht es immer auch um das Sorgerecht. Hatte die Mutter das alleinige Sorgerecht und stirbt, übernehmen wir automatisch – als Amtsvormund. Hatten beide Elternteile das Sorgerecht, geht es rechtlich auf den Vater über. Bei einem Femizid müssen wir sofort rechtlich eine Inobhutnahme aussprechen. Denn ein Mann, der gerade eine solche Tat begangen hat, ist in dem Moment nicht handlungsfähig.

Was passiert, wenn die Kinder während der Tat in der Schule oder Kita sind? Dann finden wir zuerst heraus, wo sie gerade sind, sprechen mit Schulsozialarbeitern oder Kita-Mitarbeitern, fahren hin und sprechen mit den Kindern – möglichst im Beisein von jemandem, den die Kinder kennen, meist Angehörige. Es kann aber auch passieren, dass wir das Gespräch allein führen, oft mit Unterstützung des Kinder- und Jugendspsychiatrischen Dienstes. Können die Kinder nicht direkt zu Angehörigen, nehmen wir sie mit in die Dienststelle. Dann läuft es wie im obigen Fall ab. Außerdem schauen wir, ob die Kinder zum Beispiel Hunger oder Durst haben.

Wie überbringt man Kindern so eine Nachricht? Wir teilen die Nachricht alters- und entwicklungsentsprechend mit. Dabei ist es sehr wichtig, den Kindern die nächsten Schritte genau zu erklären. Ungewissheit verunsichert die Kinder zusätzlich. Ich habe die Erfahrung gemacht und so sagen es auch die neuesten Studien, dass die Kinder sich beteiligt und ernst genommen fühlen, wenn mit ihnen gesprochen wird und sie über den weiteren Ablauf und unsere nächsten Schritte informiert sind.

Für ein Kind muss eine solche Situation traumatisch sein. Versuchen Ihre Expert:innen sofort, psychologisch zu helfen? Ja, das machen wir gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst. Wir wägen bei jeder Inobhutnahme ab, ob sie wirklich sein muss – aber bei einem Versterben im Rahmen eines Femizids gibt es keine andere Möglichkeit. Doch wir wissen, dass auch eine Inobhutnahme eine traumatische Situation erzeugt. Deshalb schauen wir im Nachgang, ob die Kinder therapeutische Unterstützung brauchen. Dafür kriegen wir in der Regel auch schnell Plätze.



Sie haben gesagt, es gibt zu wenig Unterbringungsplätze – insbesondere für Geschwister. Fehlen noch weitere Ressourcen? Ja, unsere Mittel sind insgesamt knapp. Wenn wir Kinder im Jugendamt betreuen, haben wir etwa kein Budget, um ihnen etwas zu essen zu kaufen. Das zahlen wir meist privat. Es müsste eine finanzielle Ausstattung geben, um die Kinder versorgen zu können. Wir machen das aus Eigeninitiative – egal, ob Essen, Trinken oder auch die Bestückung mit Spielzeug im Wartebereich. Für uns Mitarbeiter gibt es zudem – trotz der enormen Belastung – verhältnismäßig wenig Supervision. Solche Fälle machen auch mit uns Mitarbeitern etwas, selbst wenn wir sie im Arbeitsalltag gut managen können. Und gerade da wird derzeit im Haushalt immens gekürzt. Das gilt auch für die Mittel zum Schutz von Frauen, über die freie Träger verfügen. Zurzeit wird im gesamten Präventionsbereich viel gestrichen.

picture alliance/KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fachtag in Neuruppin - Was tun gegen die steigende Zahl von Femiziden? Fast täglich wird eine Frau in Deutschland von ihrem (Ex-)Partner getötet, hunderte erleben täglich häusliche Gewalt. Auch in Brandenburg steigen die Fallzahlen. In Neuruppin wurde über besseren Schutz von Frauen beraten. Von Björn Haase-Wendt