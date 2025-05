Der betroffene Polizist hatte den Drohbrief zunächst selbst in einem Blog öffentlich gemacht. Der Brief wurde demnach an seine Privatanschrift geschickt. In dem Schreiben sei er als "Kollegenschwein" angesprochen worden, so von Dobrowolski. Ihm werde mit "Konsequenzen" gedroht, solle er nicht aufhören, sich zu äußern.



In den vergangenen Jahren hatte Oliver von Dobrowolski immer wieder öffentlich Missstände bei der Polizei angeprangert. So erklärte er, dass es immer wieder zu diskriminierendem Verhalten komme, Beamt:innen würden sich rassistisch oder rechtsextrem äußern. Auch gebe es Fälle von Sexismus. Darüber schrieb von Dobrowolski auch ein Buch unter dem Titel: "Ich kämpfe für eine bessere Polizei".