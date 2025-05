In Brandenburg gab es im vergangenen Jahr so viele Datenschutz-Beschwerden wie seit langem nicht. Unter anderem kritisieren Datenschützer den Einsatz eines Gesichtserkennungs-Sytems. Es gehe um Gesichter tausender Unbeteiligter.

Es gehe hier um Gesichter Hunderter oder Tausender Unbeteiligter, so die Behörde. Die Landesbeauftragte kritisierte die Datenverarbeitung als nicht verhältnismäßig. Das Verfahren verarbeitet Gesichter etwa aus dem öffentlichen Raum und vergleicht sie mit Bildern in der Polizeidatenbank.

Brandenburger Datenschützer halten den Einsatz eines Programms zur Gesichtserkennung bei der Polizei für problematisch. In zwei Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) sei es nach einem richterlichen Beschluss angewendet worden, sagte die Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge am Montag.

Das Innenministerium in Brandenburg hatte 2024 auf Anfrage mitgeteilt, dass ein System der Polizei Sachsen zur Gesichtserkennung eingesetzt wurde. Es ging um die Verfolgung von Diebesbanden. Fotos von Autofahrern, die an Kamerastandorten vorbeifahren, werden in Echtzeit mit Fotos von Verdächtigen verglichen.

Die Datenschutzbeschwerden in Brandenburg stiegen von insgesamt 1.336 Fällen im Jahr 2023 auf 1.450 Fälle im vergangenen Jahr. Das waren laut Behörden so viele wie nie zuvor seit Einführung der Datenschutz-Grundverordnung 2018. Verantwortliche meldeten 506 Datenschutz-Verletzungen - dabei ging es unter anderem um Folgen von Hackerangriffen. In fünf Fällen wurden im vergangenen Jahr Bußgelder wegen Datenschutz-Verstößen von insgesamt 33.500 Euro verhängt. Die Datenschutzbeauftragte legte am Vormittag ihren Tätigkeitsbericht vor.

Die Behörde rechnet damit, dass die zunehmende Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) weitere Risiken des Datenmissbrauchs mit sich bringt. Seit Anfang 2025 gebe es verstärkt Beschwerden von Bürgern über den Einsatz von KI in Unternehmen, hieß es. Es kann aus Sicht der Datenschützer problematisch sein, wenn etwa Daten nicht anonymisiert zum Training von KI-Modellen genutzt werden und Betroffene von der Datenerarbeitung nichts wissen.